Lazio, Gattuso chiama anche Taylor: punta tutto su di lui
28.05.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Giro di chiamate per Gattuso. Dopo Zaccagni e Romagnoli ora è toccato anche a Taylor. Come riportato da La Repubblica, infatti, il nuovo allenatore della Lazio (manca solo l'ufficialità) ha già parlato con il centrocampista. L'obiettivo è quello di creare subito un legame forte con tutto il gruppo. E pare che il feeling con l'olandese sia già scattato: l'ex ct della Nazionale italiana, che lo stima molto, vorrebbe provare a trattenerlo nonostante alcune richieste sul mercato che avrebbe ricevuto.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.