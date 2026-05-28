Lazio, Taylor vale per tre: Gattuso pensa a dove impiegarlo

28.05.2026 08:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Taylor vale per tre: Gattuso pensa a dove impiegarlo
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RASSEGNA STAMPA - Mezzala, mediano o trequartista: sarà il campo a stabilire il ruolo definitivo di Taylor nella nuova Lazio di Gattuso. Intanto c’è già stato un primo contatto tra il tecnico e l’olandese, considerato uno dei punti fermi della squadra dopo l’ottimo impatto avuto dal suo arrivo a gennaio.

Taylor è stato il miglior acquisto invernale dei biancocelesti e praticamente sempre titolare e, come riporta il Corriere dello Sport, con il cambio in panchina potrebbe cambiare anche la sua posizione, visto che Gattuso sta studiando la rosa tra 4-3-3 e 4-2-3-1.

L’ex Ajax parte favorito come mezzala, ruolo in cui ha convinto con qualità nel palleggio e capacità d’inserimento, confermate anche dai 3 gol segnati in metà stagione. Nel 4-3-3 giocherebbe da interno sinistro, mentre nel 4-2-3-1 potrebbe essere utilizzato in mediana accanto a Rovella o Cataldi, più che sulla trequarti.

Le valutazioni definitive arriveranno durante il ritiro di Formello, ma una certezza già c’è: Taylor sarà uno degli uomini chiave di Gattuso e uno dei leader tecnici della Lazio.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.