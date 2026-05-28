Lazio, Taylor vale per tre: Gattuso pensa a dove impiegarlo
RASSEGNA STAMPA - Mezzala, mediano o trequartista: sarà il campo a stabilire il ruolo definitivo di Taylor nella nuova Lazio di Gattuso. Intanto c’è già stato un primo contatto tra il tecnico e l’olandese, considerato uno dei punti fermi della squadra dopo l’ottimo impatto avuto dal suo arrivo a gennaio.
Taylor è stato il miglior acquisto invernale dei biancocelesti e praticamente sempre titolare e, come riporta il Corriere dello Sport, con il cambio in panchina potrebbe cambiare anche la sua posizione, visto che Gattuso sta studiando la rosa tra 4-3-3 e 4-2-3-1.
L’ex Ajax parte favorito come mezzala, ruolo in cui ha convinto con qualità nel palleggio e capacità d’inserimento, confermate anche dai 3 gol segnati in metà stagione. Nel 4-3-3 giocherebbe da interno sinistro, mentre nel 4-2-3-1 potrebbe essere utilizzato in mediana accanto a Rovella o Cataldi, più che sulla trequarti.
Le valutazioni definitive arriveranno durante il ritiro di Formello, ma una certezza già c’è: Taylor sarà uno degli uomini chiave di Gattuso e uno dei leader tecnici della Lazio.