Lazio, Gattuso a Formello come Tudor: gli intermediari sono gli stessi
27.05.2026 11:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso è arrivato a Formello come, nel marzo del 2024, era arrivato Igor Tudor. I punti di contatto tra i due sono molti. Il carattere grintoso li accomuna come il compito di dover raccogliere l'eredità del dimissionario Maurizio Sarri. Ma non sono gli unici fattori comuni. Secondo quanto riportato dal Messaggero, infatti, ad aver portato Gattuso sulla panchina della Lazio sarebbero stati gli stessi intermediari che due anni fa portarono Tudor: Seric e Fontana.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.