Lazio, Impallomeni: "Capisco la delusione dei tifosi. Gattuso? Servirà..."
26.05.2026 18:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nel corso della giornata, ai microfoni di TMW, è intervenuto Stefano Impallomeni che ha detto la sua su alcuni temi caldi del momento. A proposito del nuovo allenatore della Lazio, l'ex calciatore ha dichiarato: "Capisco che il tifoso laziale possa essere ancora deluso per via della disaffezione che dura da molto. Di certo la questione stadio andrà a il prima possibile, perché così non è più possibile proseguire. Detto ciò Gattuso è un allenatore lavoratore e ora servirà solo grande impegno da parte sua".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.