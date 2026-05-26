Lazio, il bilancio di una stagione complicata: tutti i numeri dei biancocelesti
Quella che si è appena conclusa è stata una stagione da dimenticare per la Lazio. Mercato bloccato, infortuni e la contestazione dei tifosi hanno reso pesante l'aria a Formello, clima che si è riflesso nei risultati sportivi ottenuti. La squadra di Sarri ha concluso il campionato con un deludente nono posto, restando di nuovo fuori dai piazzamenti europei, mentre il più positivo cammino in Coppa Italia ha condotto i biancocelesti fino alla finale, persa per 2-0 contro l'Inter.
Il futuro che attende il club sarà ricco di cambiamenti, a partire dalla guida tecnica, che verrà affidata a Gennaro Gattuso. Prima di voltare pagina, però, diamo un'occhiata a tutti i numeri dei biancocelesti nell'ultima annata:
Partite: 43
Vittorie: 15
Pareggi: 15
Sconfitte: 13
Gol fatti: 46
Gol subiti: 46
Capocannoniere: 5 Isaksen, Noslin, Pedro