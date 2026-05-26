Lazio, si lavora per il divorzio a distanza con Sarri: non ci sarà l’incontro con Lotito

26.05.2026 09:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, si lavora per il divorzio a distanza con Sarri: non ci sarà l’incontro con Lotito
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RASSEGNA STAMPA - Prima di ufficializzare Gattuso come nuovo allenatore della Lazio e prima che l’Atalanta possa a sua volta rendere ufficiale l’arrivo sulla propria panchina di Maurizio Sarri sarà necessario chiudere i rapporti tra quest’ultimo e i biancocelesti.

Un atto formale ma non scontato, considerando i rapporti ai minimi storici ormai da diverso tempo. Per questo, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, non andrà in scena nessun incontro tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. Il quasi ex tecnico della Lazio e il presidente faranno tutto a distanza, tramite i legali.

Una chiusura a distanza per evitare un nuovo braccio di ferro e altre tensioni, dopo un anno già carico di frecciatine a distanza. Finirà così, con Sarri che lascerà tra oggi e domani la sua casa all’Olgiata e che aspetterà il via libera per accasarsi all’Atalanta, mentre la prossima settimana Gattuso arriverà a Formello per decidere le prime tappe estive, dal ritiro alle amichevoli. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.