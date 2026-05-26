Lazio, la difesa di reparto di Sarri e lo schema preferito: le idee di Gattuso

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RASSEGNA STAMPA - Lotito ha scritto il nuovo futuro della Lazio: sarà Gennaro Gattuso il nuovo allenatore biancoceleste. Prenderà il posto di Maurizio Sarri, che ha già un accordo con l'Atalanta. L'ex ct della Nazionale italiana firmerà un contratto biennale, resta da capire ora il modulo che vorrà utilizzare a partire dalla prossima stagione, visto che in passato ha cambiato più volte stile di gioco, ma da questo momento, la Lazio può diventare l’occasione decisiva per la sua carriera.

Come riporta il Corriere dello Sport, ai tempi del Valencia, l’ex ct era riuscito a guadagnare la stima di Luis Enrique per il suo calcio palleggiato e la ricerca della profondità, non solo per l’energia che riesce a trasmettere alle sue squadre. Nell'Italia, Gattuso era riuscito a costruire un gruppo d’acciaio, coltivando in modo costante il rapporto con gli azzurri. L’altro punto a suo favore è la conoscenza del campionato italiano sviluppata nell’ultimo anno: lo ha seguito come nessuno dei predecessori in Nazionale.

Ringhio conosce bene le giovanili azzurre, un dettaglio da tenere conto in sede di mercato. Gattuso di Sarri apprezza la difesa di reparto, il suo punto fermo ai tempi del Milan e del Napoli. La sua linea è molto flessibile, e infatti, con l’Italia si è convertito a tre, ma avrebbe preferito difendere a quattro. Nel suo schema preferito, di solito entrano due mediani e il trequartista (4-2-3-1) ma ha giocato tanto con il 4-3-3.

