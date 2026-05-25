West Ham retrocesso, rischio addio per Castellanos? Il punto
Dopo 14 stagioni consecutive passate in Premier League, il West Ham è retrocesso in Championship. Se in Italia la discesa in seconda divisione può rappresentare un forte trauma economico, con conseguenze come la cessione dei pezzi pregiati della rosa, in Inghilterra l'impatto è certamente diverso. Tuttavia, per diversi giocatori può rappresentare un passo indietro nella propria carriera, motivo per cui gli Hammers potrebbero rivoluzionare almeno parte dell'organico.
Tra gli ultimi arrivati nell'Est di Londra, Valentin Castellanos aveva lasciato la Lazio a gennaio per cercare un salto di qualità, scontrandosi però con una realtà diversa. I sei gol messi a segno in campionato non sono stati sufficienti al West Ham per raggiungere la salvezza e la permanenza del Taty potrebbe non essere così scontata. Come sottolineato da Tuttomercatoweb.com, però, i 30 milioni del suo cartellino rendono un suo ritorno in Serie A difficilmente percorribile, motivo per cui, se dovesse lasciare, è probabile che rimanga all'estero.