Lazio, Lotito evita il tema Sarri: "Non voglio parlare di calcio!”
25.05.2026 14:20 di Christian Gugliotta
"Non parlo di calcio, siamo qui per altre cose". Taglia corto Claudio Lotito, intercettato dai cronisti presenti a margine di 'Responsabilità e Futuro', convegno organizzato dalla Lazio. Interrogato sulla conferenza dei servizi del Flaminio e su un imminente incontro con Sarri, il patron biancoceleste ha risposto stizzito: "Io parlo la lingua italiana. Non voglio parlare di calcio, perché questa non è una manifestazione che riguarda il calcio".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.