Serie A, Simonelli sicuro: "Mai più derby a fine stagione"
Raggiunto dai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio1 il presidente della Serie A Ezio Simonelli ha parlato di quanto accaduto nelle ultime settimane: dal caos del derby tra Roma e Lazio fino a quello tra Toro e Juventus, iniziato con oltre un’ora di ritardo, fatto che non ha garantito la contemporaneità con tutte le altre sfide.
Dal prossimo anno l’obiettivo sarà quello di vietare i derby nei finali di stagione: “È una cosa di cui dovremo tenere conto nel dare le oltre 400 variabili a chi crea il calendario. Ci sono aspetti sportivi e non sportivi, sicuramente inseriremo un parametro per evitarli a fine stagione. Ma la perfezione non è di questo mondo”.
Simonelli è tornato anche sul derby di Roma: “Avere il derby in contemporanea con gli Internazionali ha creato qualche problema, poi risolto. Abbiamo fatto un piccolo gesto anticipando alle 12, anche per rasserenare gli animi”.
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