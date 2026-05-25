Napoli, ufficiale l'addio di Conte: l'annuncio del club - FOTO
25.05.2026 12:35 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Adesso è ufficiale: Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli. La separazione era nell'aria già da settimane, ma il club azzurro l'ha annuncio è arrivato solo adesso, attraverso un post pubblicato sui social nel quale si legge un semplice: "Grazie Mister".
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.