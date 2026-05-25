Gattuso è già stato vicino alla Lazio: il retroscena ai tempi di Inzaghi
25.05.2026 10:30 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Non è un mistero che Claudio Lotito stimi Gennaro Gattuso. Già in passato il patron biancoceleste ha provato a portarlo nella Capitale. Come riporta il Corriere dello Sport, c'è un retroscena che arriva ai tempi di Simone Inzaghi: al termine del primo tempo di Lazio e Atalanta nel 2019, con i biancocelesti sotto 0-3, il presidente Lotito chiamò Gattuso per offrirgli la panchina di Inzaghi. Nel secondo tempo, però, la tripletta di Ciro Immobile consentì alla Lazio di rimontare la squadra di Gasperini. Nel frattempo, Gattuso era già in viaggio verso Roma: si trovava in autostrada, nei pressi di Orte, quando ricevette una seconda telefonata da Lotito, che iniziò a prendere tempo. E il resto è storia.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.