Lazio, è ufficialmente finita l'era dei bomber: nessuno segna più ormai

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RASSEGNA STAMPA - Nemmeno avvicinata la doppia cifra. La Lazio chiude la Serie A con appena 5 gol segnati dai suoi migliori marcatori: Pedro e Isaksen. Un dato allarmante, soprattutto se confrontato con il passato recente del club biancoceleste.

Per la seconda volta nelle ultime tre stagioni, infatti, la Lazio termina il campionato senza neppure un giocatore in grado di raggiungere quota 10 reti. Un’anomalia rispetto ai tredici anni precedenti, nei quali, ricorda il Corriere dello Sport, la squadra aveva sempre avuto almeno un bomber in doppia cifra: protagonista assoluto Immobile, capace di riuscirci sette volte, ma anche Klose, Candreva, Milinkovic e tanti altri.

Anche i numeri complessivi dell’attacco raccontano una stagione deludente: 4 reti per Noslin e Cancellieri, 3 invece per Zaccagni, Cataldi e Taylor. Il bottino è persino peggiorato rispetto al 2023-2024, stagione segnata dalle dimissioni di Maurizio Sarri e dal successivo arrivo di Igor Tudor. Allora Immobile aveva chiuso a 7 gol, con Zaccagni e Vecino a quota 6.

Quest’anno, invece, quasi nulla ha funzionato. La cessione di Castellanos al West Ham a metà stagione ha tolto peso offensivo alla squadra. Ratkov, acquistato dal Salisburgo per 13 milioni, non si è mai visto, mentre l’esperimento di Maldini falso nove è stato presto abbandonato. Anche Dia non è mai riuscito ad accendersi davvero. A fine stagione resta così tutta la preoccupazione per un attacco lontanissimo dai numeri del passato e da una Lazio che, fino a pochi anni fa, aveva nel gol il suo marchio di fabbrica.

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