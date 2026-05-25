Lazio, tira e molla Lotito - Sarri: cosa sta succedendo

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RASSEGNA STAMPA - Il campionato è terminato, è il momento di scendere dalla giostra. Sarri e Lotito possono porre fine a una storia che ha avuto troppi malintesi e incomprensioni. Il tecnico non si è sentito ascoltato, lo ha ribadito in più occasioni, anche all'ultima contro il Pisa. Si sono fatti dispetti per tutto l’anno, si rinfacciano errori, ne hanno abbastanza entrambi.

Lotito scarica le responsabilità e rinfaccia al tecnico toscano il fatto che Baroni lo scorso anno fece meglio (chiuse settimo a 65 punti). Così non si può più andare avanti. Si deve trovare un punto d'incontro per chiuderla qui, Sarri è in parola con l'Atalanta, Lotito ha aperto i casting, ma nessuno fa la prima mossa.

Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, fino a ieri non c’erano incontri in programma. Sarri è ancora all’Olgiata, conta di partire a metà settimana per Castelfranco di Sopra. Nessuno dei due vuole fare la prima mossa, ma non conviene a nessuno arrivare a uno sfiancante tira e molla.

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