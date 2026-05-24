Pedro: “Sono triste ma la Lazio mi ha dato tanto. Spero sia un arrivederci”

Lunga intervista di Pedro ai microfoni di Fantacalcio dopo l’ultima gara giocata con la maglia della Lazio. Lo spagnolo si dice triste per l’addio ai biancocelesti, ma soddisfatto per la prestazione offerta: “Oggi è sicuramente più la tristezza per l'addio, perché mi mancheranno tante cose, di questa squadra, di questo bel gruppo, della nostra bella tifoseria. È un giorno molto triste, come già avevo detto, ma allo stesso tempo sono contento per aver fatto un'ultima, bella prestazione e aver fatto gol. Averlo fatto qui, con tutti i miei compagni, è però un bellissimo ricordo, che mi rimarrà, di una giornata così speciale”.

Sulle emozioni vissute con la Lazio, poi, Pedro non ha dubbi: “La Lazio e l’Italia mi hanno dato molta soddisfazione in ogni partita, in ogni allenamento. Quando andavo al centro sportivo, c'era tutta la gente fuori: hanno tutti, sempre, avuto molta, molta stima di me. Questa è una cosa che per sempre porterò nel mio cuore. E poi l'Italia è come la Spagna: sono tutti molto carini, affettuosi, caldi, simili agli spagnoli. E per questo, dal primo momento, mi sono sempre trovato benissimo qui. Il percorso che ho fatto qui mi rimarrà sempre nel cuore”.

C’è spazio anche per un messaggio al Pedro bambino: “Cosa mi direi? Non lo so (sorride, ndr.), perché ho vissuto così tanti momenti e così tante esperienze che quando sei bambino non puoi immaginare. Ho fatto un bellissimo viaggio, sin dal primo momento, quando ho iniziato. Ho sempre vissuto questo sport non come un lavoro, ma come una bellissima passione. Ho sempre difeso i valori di questo sport: lavoro e umiltà. Forse per questo ho avuto la fortuna di fare una carriera così bella, sino a oggi. L'importante è sfruttare ogni momento, perché il tempo passa, passa veloce. E poi questi attimi ti mancheranno. Tanto”.

Dal calcio con la maglia della Lazio al Fantacalcio: “Certo che lo conosco! Quando mi scrivono mi chiedono ‘Oh, devi segnare’ (ride, ndr.), come sempre, lo chiedono a tutti! Ci servono i punti, no? Quanto ho preso oggi? Penso 6! Ah, ho preso 7? Ci sono andato vicino! Sono contento per come è andata la partita, anche se era molto difficile per me, mentalmente, dopo una settimana così, vissuta con la mia gente, la mia famiglia, i compagni. Era molto difficile gestire questa partita, perché ero anche molto emozionato...anche se alla fine è andato tutto bene. Destro o mancino? Ho avuto la fortuna di provare a calciare sempre con tutte e due i piedi, e oggi è andata bene col sinistro, ho fatto un bel gol”.

Pedro si lascia quindi andare a un ringraziamento a tutti i tifosi della Lazio: “Sono molto fiero di essere la prima Fantacalcio Legend! Sono tanti i calciatori passati dall'Italia, e così forti! Non so co sa dire, è un onore per me esserlo diventato, posso solo ringraziare tutti gli italiani, tutta la Lazio e i laziali. Sono molto contento. Grazie a tutti per il viaggio, e per come mi avete fatto sentire in Italia. Ciao ragazzi, voglio mandare un saluto a tutti i Fantallenatori e a Fantacalcio, spero vi siate divertiti con me lungo il mio percorso in Serie A e con tutti i calciatori che verranno in futuro. Arrivederci o addio all’Italia? Ancora non lo so, ma spero sia un arrivederci! Ci vediamo presto!”.