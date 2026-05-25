Calciomercato Lazio | Casting aperti: gli allenatori in lizza per il post Sarri
25.05.2026 08:30 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - La stagione 2025/26 di Serie A è volta al termine. Da oggi, si può pensare ufficialmente al futuro. Il rapporto tra Maurizio Sarri e la Lazio è ai titoli di coda, si attende un incontro per mettere tutto nero su bianco. Per sostituirlo, la Lazio segue diverse piste.
Come riporta il Corriere dello Sport, c'è stato un contatto con Gennaro Gattuso, ma non è l'unico nome in lizza. Infatti, ci sono stati contatti anche con i procuratori di Raffaele Palladino e Fabio Pisacane. Si sono aggiunti alla lista dei candidati anche Alessio Lisci, come vi abbiamo rivelato ieri, e Hernan Crespo, ma c'è anche Sergio Conceicao (si può liberare dall'Al Ittihad).
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.