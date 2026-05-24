Lazio-Flaminio, progetto da 438 milioni. Non solo il mutuo: come verrà finanziato?
RASSEGNA STAMPA - Giovedì 28 maggio verrà ufficialmente messo sul tavolo il dossier da più di 500 pagine depositato in Campidoglio dal presidente Lotito per il piano di riqualificazione del Flaminio. Un progetto, riporta Corriere dello Sport, che prevede circa 438 milioni di investimento, per uno stadio da 50.750 posti a sedere che, secondo i programmi, dovrebbe tornare operativo entro la prima metà del 2029, così da fare in tempo a risultare un'opzione realistica per gli Europei 2032, sfruttandone tutti i vantaggi che ne conseguirebbero.
Dell'ammontare complessivo annunciato per l'operazione, prosegue ancora il quotidiano, la Lazio finanzierebbe l'84% circa, grazie a un mutuo trentennale da 283 milioni e un investimento diretto di 85. Anche il Comune di Roma contribuirebbe con 24 milioni per aree esterne e adeguamento sismico. Una grande quantità di denaro, che nel progetto di Lotito rientrerà facilmente grazie alle entrare previste per i naming rights, sponsorizzazioni e attività collaterali che deriverebbero da un impianto moderno aperto 365 giorni l'anno.
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