Calciomercato Lazio | Isaksen sacrificabile, Noslin piace in Olanda: il punto
24.05.2026 08:45 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio cambierà tanto, quasi tutto. Sarà una rivoluzione totale tra giocatori in scadenza, mal di pancia e tanto altro. La società biancoceleste avrà tanti calciatori da sostituire per questo vorrebbe fare cassa il più possibile.
Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, nessuno è indispensabile, verranno ascoltate tutte le offerte (soprattutto in attacco). Pedro se ne va, Dia verrà ufficialmente riscattato dalla Salernitana ma la sua permanenza è in dubbio.
Isaksen potrebbe essere sacrificato, così come Noslin. L'olandese è stato uno dei più vivaci in stagione, attraendo così l'interesse di altri club come Bologna e Feyenoord.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.