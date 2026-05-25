Lazio, un filo ti lega all'Atalanta: Sarri, Palladino e... Maldini. Il punto
RASSEGNA STAMPA - Il passaggio di Maurizio Sarri all'Atalanta sembra solo una formalità, ma si sa che con Lotito le formalità non esistono. Si è creato un vero e proprio intreccio tra Lazio e Atalanta, già da gennaio con il trasferimento in prestito di Daniel Maldini nella capitale.
La Lazio non ha raggiunto l'Europa e quindi non scatterà l'obbligo di riscatto dell'attaccante. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, i due club potrebbero tornare a trattare per concludere l'affare, riformulando termini, condizioni e cifre, così da rendere Maldini un calciatore biancoceleste a titolo definitivo.
Inoltre, rimane in piedi l'idea Raffaele Palladino con la Lazio. Il tecnico deve ancora parlare con la Dea, è un nome nella lista del club biancoceleste che però sta sondando numerosi profili anche dall'estero come Dino Toppmoller e Alessio Lisci.