Serie A, Malagò: "Torino - Juve? È un'emergenza sistematica"
25.05.2026 12:15 di Christian Gugliotta
Presente alla cerimonia di consegna dei Premi USSI, Giovanni Malgò ha commentato gli scontri tra tifosi andati in scena prima del derby tra Torino e Juventus, iniziato con oltre un'ora di ritardo a causa del ferimento di un supporter bianconero. Queste le sue parole:
"Mi sembra un film già visto. Anche questo discorso determinato dal discorso che porrebbe parte delle tifoserie nel condizionale. Insomma, non può andar bene. Non c'è un giornale sia locale che nazionale, ma anche gli stessi tifosi delle squadre non possono che condividere queste riflessioni. Emergenza? Sistematica, ma è un'emergenza. C'è una contraddizone lessicale. L'emergenza è una cosa occasionale e straordinaria, qui mi sembra che i fatti si ripetano".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.