Simonelli sulla Supercoppa: "Sarà Lazio contro Inter. Ecco quando si gioca"

25.05.2026 12:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Simonelli sulla Supercoppa: "Sarà Lazio contro Inter. Ecco quando si gioca"
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Ai microfoni di Radio Anch'io Sport, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli si è soffermato sulla Supercoppa Italiana. La finale vedrà di fronte Lazio e Inter, mentre su data e luogo dell'incontro ha dichiarato:

"Si sfideranno Lazio e Inter e si giocherà il 22-23 dicembre, penso lo decideremo oggi in un consiglio di Lega. Non abbiamo la finestra in Arabia per i Giochi asiatici, non ci sono ipotesi in quell'area per ovvi motivi legati alle guerre. Penso oggi decideremo anche dove giocare.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.