Cagliari, Pisacane: il discorso da brividi dopo la vittoria a San Siro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2026

Una vera e propria impresa quella del Cagliari che, all’ultima giornata di campionato, ha battuto il Milan a San Siro negando alla squadra di Allegri l’accesso alla prossima Champions League.

Al termine della sfida il tecnico Pisacane, tra i nomi accostati alla Lazio per il dopo Sarri, si è reso protagonista di un bel discorso alla squadra che la società ha poi condiviso sui social.

“Oggi non è una partita vinta, è una dichiarazione. La dichiarazione l’avete fatta a tutta Italia. Qui non vincono solo i più forti, vince chi ha l’anima, coraggio e fame. E non c’è soddisfazione più bella di vedere la nostra ascesa. Perché questa sera avete dimostrato tanto, anzi troppo. Perché intanto avete trovato le motivazioni per rimanere ancora in campana e non è facile. Dopo un minuto abbiamo preso gol. Dopo un minuto. Guardatevi, guardate quanti ragazzi abbiamo. Tra qualche mese vi renderete conto di quello che avete fatto oggi. 43 volte grazie. Ma forse non bastano. Mi avete fatto diventare allenatore, forse. Vi ringrazio per tutta la vita. Vi voglio bene a tutti e vi auguro una vacanza splendida con le vostre famiglie”, queste le sue parole.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.