Lazio, Pedraza saluta il Villareal: tributo speciale per la sua ultima gara
25.05.2026 13:15 di Christian Gugliotta
Alfonso Pedraza si prepara a lasciare la Spagna in direzione Formello. Lo spagnolo, promesso sposo della Lazio, nelle scorse ore è sceso per l'ultima volta in campo con il Villareal, club in cui è cresciuto e nel quale gioca ha sempre giocato, eccezion fatta per alcune parentesi in prestito.
In occasione della sua apparizione finale con il Submarino Amarillo, il terzino è stato omaggiato da tutto lo stadio di casa, venendo travolto dall'affetto di tifosi e compagni. Visibilmente commosso, ha anche ricevuto in dono una maglia con il suo cognome e il numero 235, come le presenze disputate con il Villareal. Chiuso questo capitolo, Pedraza è ora pronto a diventare un nuovo giocatore biancoceleste.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.