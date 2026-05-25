Lazio, Orlando: "Gattuso? Segno di debolezza del presidente"

25.05.2026 16:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, Orlando: "Gattuso? Segno di debolezza del presidente"
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Raggiunto dai microfoni di TMW Radio Massimo Orlando ha detto la sua su Gattuso, a un passo dal diventare il nuovo allenatore della Lazio.

"In bocca al lupo a Rino (ride, ndr). Con la Roma in Champions che farà un bel mercato, con l'entusiasmo della piazza, la Lazio che prende Gattuso, che non ha fatto grandi cose con i club… è un segno di debolezza del presidente, che non ha grandi idee di fare investimenti sulla squadra”.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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