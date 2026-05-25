Lazio, è fatta con Gattuso: tutti i dettagli per il post Sarri
AGGIORNAMENTO ORE 15:45 - Fatta per Gennaro Gattuso. L'ex commissario tecnico della Nazionale ha definito i dettagli con la Lazio ed è pronto a sedersi sulla panchina biancoceleste: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'accordo arriva su una base biennale. Per la fumata bianca definitiva e quindi l'ufficialità saranno necessari i passaggi burocratici del caso, soprattutto quelli legati alla separazione tra la Lazio e Maurizio Sarri, destinato all'Atalanta.
La Lazio sta chiudendo per il sostituto di Sarri. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è vicino l'accordo per l'arrivo di Gennaro Gattuso in panchina. Dialoghi in corso tra la società e l'ex ct della Nazionale italiana, che ha dato le dimissioni a marzo dopo il fallimento Mondiale. Si va verso un contratto di due anni con l'opzione per un terzo.
Pubblicato il 25/5 alle 15:35