RIVIVI DIRETTA - Lazio - Pisa 2-1, Pedro e Dele-Bashiru firmano la vittoria
Serie A Enilive | 38ª giornata
Sabato 23 maggio 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO - PISA 1-1: 23' Moreo (P), 33' Dele-Bashiru (L), 35' Pedro (L)
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila (46' Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (81' Lazzari); Dele-Bashiru (81' Przyborek),Basic, Belahyane; Cancellieri (71' Maldini), Noslin, Pedro (60' Dia). A disp.: Giacomone, Pannozzo, Gigot, Hysaj, Patric, Farcomeni, Isaksen, Ratkov. All.: Sarri.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi (76' Bettazzi), Canestrelli, Bozhinov; Leris (71' Cuadrado), Akinsanmiro (46 Hojholt), Aebischer (62' Loyola), Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic (62' Piccinini). A disp.:Andrade, Scuffet, Meister, Touré, Durosinmi, Iling, Stengs, Albiol All.: Hiljemark.
Arbitro: Ferrieri Caputi (sez. Livorno); Assistenti: Niedda - Emmanuele; IV Uomo: Di Marco; VAR: Ghersini; AVAR: Piccinini
Ammoniti: 29' Noslin (L), 72' Piccinini (P)
SECONDO TEMPO
90'+3' Triplice fischio: termina la gara all'Olimpico.
90'+2' Conclusione di Przyborek che si spegne sul fondo.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: 3' di recupero.
81' Duplice cambio per Sarri: fuori Pellegrini e Dele-Bashiru, dentro Lazzari e Przyborek.
76' Sostituzione Pisa: esce Calabresi, entra Bettazzi.
72' Ammonito Picinini per un fallo su Maldini.
71' Altro cambio anche per Sarri: fuori Cancellieri, dentro Maldini.
71' Sostituzione Pisa: fuori Leris, dentro Cuadrado.
62' Doppio cambio per il Pisa: escono Aebischer e Stojilkovic; entrano Loyola e Piccinini.
60' Sostituzione Lazio: finisce la partita di Pedro, al suo posto entra Dia.
54' Calcio d'angolo per la Lazio. Dalla bandierina si prepara Pedro, cross in area allontanato dalla difesa del Pisa.
46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa
46' Un cambio anche per il Pisa: fuori Akinsanmiro, dentro Hojholt.
46' Primo cambio per Sarri: fuori Gila dentro Provstgaard.
PRIMO TEMPO
45' Duplice fischio: termina il primo tempo
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: 1' di recupero.
38' Pellegrini a un passo dal gol! A tu per tu con Semper, il biancoceleste calcia ma il tiro viene bloccato dal portiere del Pisa.
35' GOOOOOOL! Basic per Noslin che scambia con Pedro, lo spagnolo prova la conclusione e spiazza Semper. Biancocelesti in vantaggio.
33' GOOOOOOOOOOL! Belahyane vince il duello con Aebischer e mette una buona palla per Dele-Bashiru che va al tiro e firma la rete del pareggio.
29' Ammonito Noslin per un fallo su Calabresi.
27' Il Pisa sfiora il raddoppio con Angori, Furlanetto salva la porta.
23' Gol del Pisa! Moreo di testa, servito da Aebischer, beffa Furlanetto e porta in vantaggio i suoi.
23' Stojilkovic di tacco prova la conclusione, c'è la parata di Furlanetto.
18' Scontro di gioco tra Cancellieri e Vural, il numero 21 del Pisa commette fallo e la Lazio guadagna un calcio di punizione.
11' Pedro a un passo dal gol, c'è la parata di Semper che la devia in angolo.
9' Subisce fallo Pedro, interviene l'arbitro che assegna un calcio di punizione in favore della Lazio.
6' Chance per la Lazio! Cancellieri approfitta di un errore di Bozhinov e s'invola verso la porta, calcia. Ma la conclusione finisce oltre la traversa.
3' Risponde la Lazio con la conclusione di Dele-Bashiru, servito da Marusic, ma c'è la parata di Semper.
1' Subito un'occasione per il Pisa con la conclusione di Vural che finisce di poco al lato della porta.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Pisa, gara valida per l'ultima giornata di Serie A. Appuntamento alle 20:45 col fischio d'inizio del match.
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