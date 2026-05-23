Lazio-Pisa è il "Pedro-day". E sui social arriva il commento di un ex - FOTO
23.05.2026 21:58 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Lazio-Pisa, con la squadra di Sarri che ormai non può chiedere nulla di più al proprio campionato, si è tramutata ben presto in una sfida importante solamente per il saluto di Pedro, che terminerà la propria avventura in biancoceleste.
Lo spagnolo è andato anche in gol, siglando la rete del 2-1 e dedicandola a tutti i tifosi. Sui social, negli ultimi giorni, ha ricevuto l'affetto da parte dei laziali, degli ex compagni e di quelli attuali.
E questa sera, nel momento in cui ha esultato per il proprio centro, Felipe Caicedo gli ha dedicato un post su X, aggiungendo solamente l'emoji di una capra. "Goat", il significato che sottolinea lo status di Pedro, "il migliore di tutti i tempi".
May 23, 2026
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.