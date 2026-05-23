Lazio nona in Serie A: ecco l'avversario ai trentaduesimi di Coppa Italia
23.05.2026 22:52 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Lazio ha chiuso al nono posto il suo campionato. È fuori dalle prime otto posizioni, per questo dovrà iniziare dai trentaduesimi di finale la prossima edizione della Coppa Italia. L'avversario sarà il Mantova, terminato nono in Serie B. La gara con ogni probabilità si giocherà nel weekend di Ferragosto (15-16 agosto), prima dell'inizio della nuova Serie A.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.