Lazio, Pedro a Dazn: "Ringrazio ogni singolo tifoso. Dobbiamo tornare in Europa"
23.05.2026 23:06 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Al termine del match è intervenuto Pedro ai microfoni di Dazn per commentare la sfida Lazio-Pisa, l'ultima partita di campionato vinta dai biancocelesti per 2-1 e l'ultima dello spagnolo con l'aquila sul petto: "Non me l’aspettavo oggi, sono contento di aver ottenuto una bella vittoria qua e di godermi questa serata con la famiglia i tifosi. Sono molto contento di questo.
Ringrazio a tutti per quel che mi hanno fatto provare dal primo all'ultimo giorno, spero che tutti i bambini giochino in accademia e facciano una grande carriera, che siano il futuro qua come Furlanetto. Spero che la Lazio torni dove merita, in Europa e poter festeggiare tutti insieme un trofeo".