Lazio | Sarri: "Il mio futuro? Non ne ho idea. E alla squadra ho detto..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Finisce la stagione della Lazio, che sarà, con tutta probabilità, anche l'ultima di Maurizio Sarri. Intervenuto ai microfoni di Sky, l'allenatore ha

"Messaggio alla squadra? Un ringraziamento, perché non hanno mai mollato in una stagione devastante. Questa non è stata sicuramente la squadra più forte che io abbia allenato, ma quella che, forse, è stata la pù forte dal punto dei valori morali.

Futuro? Non ho idea, sono ancora sotto contratto. Nei prossimi giorni valuteremo il da fare. Non sono particolarmente contento, mi sono sentito non ascoltato. Però c'è un contratto in essere, quindi vediamo.

Sicuramente questa è stata la stagione più difficile da quando sono in Serie A, per tantissimi motivi d'origine diversa. Penso che alla fine averci tirato fuori una stagione dignitosa è stato anche positivo. Abbiamo fatto 29 punti nel girone di ritorno. Insomma è stata una stagione buona considerando tutte le difficoltà.

Cosa le è mancato di più in questa stagione? Un discorso troppo lungo, che ritengo che sia da fare con la società, a quattro occhi.

Surplus di carica o fatica dopo una stagione di questo tipo? Un'annata di questo tipo è formativa però era meglio se capitava a un allenatore di quarant'anni, invece che a me (ride, ndr). Però è stata senz'altro formativa. Se mi sono pentito di essere tornato dov'ero già stato? Mi viene difficile rispondere a questa domanda, ho ancora un contratto in essere. Se poi non lo sarà nei prossimi giorni, lo capiremo".