Lazio, Provstgaard: “Contento dei miei progressi, ora ho un nuovo obiettivo”

Oliver Provstgaard è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club dopo la vittoria della Lazio contro il Pisa. Queste le sue parole: “A livello di squadra stagione non facile, è stato un campionato duro per noi, ci sono stati però momenti in cui siamo stati molto bravi con le squadre migliori. Significa che possiamo giocare ad alti livelli”.

“Per me è stato il primo campionato intero qui, sono molto felice per la stagione fatta e per la mia crescita con la maglia della Lazio. Ho tanti sogni da realizzare con questa maglia, spero che potremo farcela tutti insieme anche con i tifosi in futuro”.

“Giocare con Pedro è stato un grande onore, sono ancora giovane e non ho giocato con tanti fenomeni come lui. Ho solo rispetto per lui, ha quasi 40 anni ma sembra averne 20-25, ha sempre voglia di allenarsi. Gli voglio bene, ho solo rispetto per lui. Segnare? Sì, possiamo provarci il prossimo anno”.