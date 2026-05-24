FORMELLO - Lazio, alla prossima stagione. Ora il rompete le righe, poi il ritiro

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - È terminata un'altra stagione. "Devastante", per citare Sarri. La Lazio ha chiuso al nono posto, fuori dall'Europa e ai trentaduesimi di finale della prossima Coppa Italia (con una finale persa). Ora il rompete le righe: salvo sorprese (l'unica chance è Taylor con Olanda) andranno tutti in vacanza e nessuno al Mondiale. Da domenica la squadra staccherà la spina, gli allenamenti ricominceranno a luglio.

Nel nuovo ritiro di Formello (avrà inizio intorno al 13, dal 10 invece le visite mediche di rito) sicuramente non ci sarà Sarri: nei prossimi giorni avrà un incontro con Lotito, si chiuderà qui (per la seconda volta) la sua esperienza alla Lazio. Con ogni probabilità firmerà con l'Atalanta che saluterà Palladino, candidato tra gli altri a sbarcare nella Capitale).

Saluteranno anche Pedro e Hysaj, a cui scadrà il contratto a giugno. E chissà quanti altri andranno via: in tantissimi (se non tutti) sono in dubbio, da capire chi avrà richieste sul mercato e chi sarà lasciato andare. Per l'anno prossimo è già stato prenotato Pedraza, che arriverà a zero dal Villarreal. Per gli altri si vedrà quest'estate.