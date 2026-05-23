Pisa, Moreo: "Siamo stremati, menomale che è finita. È stato un disastro"

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Dopo la sconfitta contro la Lazio, l'attaccante del Pisa Stefano Moreo è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Tante sconfitte, un anno complicatissimo, mentalmente siamo tutti senza energie. L'esito finale è stato sempre quello, ci abbiamo provato fino alla fine. C'era un netto distacco col resto delle squadre in campionato che abbiamo pagato. È una stagione da archiviare, siamo stremati. Non so da dove ripartiremo, ora ho proprio bisogno di staccare e recuperare un po'. È astata veramente dura sopportare tutte queste sconfitte. Ci abbiamo messo tutto, quando ci provi e non riesci a mantenere il risultato è tosta. È brutto da dire, ma menomale che è finita. È stato un disastro, davvero".

"Oggi hanno segnato ai primi due tiri, noi durante la stagione abbiamo sempre dovuto creare tanto per riuscire a fare gol. Queste cose le abbiamo pagate. Abbiamo vissuto periodi diversi, all'inizio eravamo partiti anche bene. Poi non so cos'è successo, tanti cambiamenti, qualcosa non ha funzionato. Ma non so precisamente cos'è accaduto. Futuro? Ho bisogno di staccare, ho un contratto con il Pisa. Prima recupero un po', poi vediamo".