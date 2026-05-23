MOVIOLA | Lazio - Pisa, qualche svista in una gara senza brividi per Ferrieri Caputi
Termina con una vittoria la stagione della Lazio. I biancocelesti superano in rimonta il Pisa e chiudono l’anno al nono posto in classifica. Gara senza particolari brividi per Maria Sole Ferrieri Caputi, alla sua seconda direzione con i biancocelesti. Di seguito gli episodi da moviola.
PRIMO TEMPO
10’ - Uno dei primi fischi del match vale anche il primo cartellino. Ammonito Gila per un fallo netto su Vural a centrocampo.
11’ - Distratta Ferrieri Caputi: il tiro di Pedro è deviato da Semper, serve il guardalinee per segnalare l’angolo.
24’ - Pisa in vantaggio. Erroraccio di Belahyane che scopre palla a Calabresi, la palla arriva a Aebischer che mette dentro per Moreo. Tutto regolare, gol convalidato.
29’ - Calabresi si lascia andare colpito da una leggera spallata di Noslin. Ferrieri Caputi abbocca e ammonisce Noslin.
31’ - Fermata un’occasione della Lazio per un presunto fallo di Pedro su Calabresi. Abbaglio di Ferrieri Caputi.
33’ - Pareggia la Lazio. Tunnel di Belahyane su Aebischer, palla arretrata per Dele-Bashiru che col tacco si libera di Bozhinov con un controllo elegante e batte Semper dal limite. Anche in questo caso tutto regolare e rete convalidata.
35’ - La ribalta la Lazio. Uno-due tra Pedro e Noslin, con il canario che dal limite calcia a giro col mancino e trova l’angolino basso che vale il 2-1. Nulla da segnalare anche in questo caso.
44’ - Calabresi abbatte Pedro con un contrasto duro e in ritardo. Per Ferrieri Caputi non è giallo.
45’ - Concesso un minuto di recupero.
SECONDO TEMPO
58’ - Secondo tempo a ritmi bassi, qualche dubbio sul fallo fischia a Cancellieri in occasione di un contrasto con Aebischer.
68’ - Rischia il giallo Pellegrini per un contatto con Leris a centrocampo sulla linea del fallo laterale.
73’ - Terzo ammonito del match. Giallo per Piccinini che trattiene Maldini sulla sua trequarti.
90' - Concessi tre minuti di recupero.