MOVIOLA | Lazio - Pisa, qualche svista in una gara senza brividi per Ferrieri Caputi

23.05.2026 22:36 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
MOVIOLA | Lazio - Pisa, qualche svista in una gara senza brividi per Ferrieri Caputi
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Termina con una vittoria la stagione della Lazio. I biancocelesti superano in rimonta il Pisa e chiudono l’anno al nono posto in classifica. Gara senza particolari brividi per Maria Sole Ferrieri Caputi, alla sua seconda direzione con i biancocelesti. Di seguito gli episodi da moviola.

PRIMO TEMPO

10’ - Uno dei primi fischi del match vale anche il primo cartellino. Ammonito Gila per un fallo netto su Vural a centrocampo. 

11’ - Distratta Ferrieri Caputi: il tiro di Pedro è deviato da Semper, serve il guardalinee per segnalare l’angolo.

24’ - Pisa in vantaggio. Erroraccio di Belahyane che scopre palla a Calabresi, la palla arriva a Aebischer che mette dentro per Moreo. Tutto regolare, gol convalidato. 

29’ - Calabresi si lascia andare colpito da una leggera spallata di Noslin. Ferrieri Caputi abbocca e ammonisce Noslin. 

31’ - Fermata un’occasione della Lazio per un presunto fallo di Pedro su Calabresi. Abbaglio di Ferrieri Caputi. 

33’ - Pareggia la Lazio. Tunnel di Belahyane su Aebischer, palla arretrata per Dele-Bashiru che col tacco si libera di Bozhinov con un controllo elegante e batte Semper dal limite. Anche in questo caso tutto regolare e rete convalidata. 

35’ - La ribalta la Lazio. Uno-due tra Pedro e Noslin, con il canario che dal limite calcia a giro col mancino e trova l’angolino basso che vale il 2-1. Nulla da segnalare anche in questo caso. 

44’ - Calabresi abbatte Pedro con un contrasto duro e in ritardo. Per Ferrieri Caputi non è giallo.

45’ - Concesso un minuto di recupero. 

SECONDO TEMPO

58’ - Secondo tempo a ritmi bassi, qualche dubbio sul fallo fischia a Cancellieri in occasione di un contrasto con Aebischer. 

68’ - Rischia il giallo Pellegrini per un contatto con Leris a centrocampo sulla linea del fallo laterale. 

73’ - Terzo ammonito del match. Giallo per Piccinini che trattiene Maldini sulla sua trequarti.

90' - Concessi tre minuti di recupero.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.