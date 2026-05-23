Pisa, Hiljemark a Sky: "Vogliamo chiudere la stagione a testa alta"
23.05.2026 20:15 di Christian Gugliotta
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Durante il pre partita di Lazio - Pisa, Oscar Hiljemark è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Sicuramente è una stagione molto difficile, vorrei chiudere con la testa alta e provare a fare una prestazione positiva per noi”.
“È difficile per tutti, per lo staff, per i giocatori, per la società e i tifosi. Non bisogna finire in un vuoto professionale, bisogna chiudere la stagione e andare avanti”.
“Non è una squadra che ha lasciato tutte le partite, abbiamo provato a vincere tante gare. Quello che è successo prima non conta ora. Ora c’è la partita e dopo le vacanze si vedrà il futuro”.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.