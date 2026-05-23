Lazio, Romano conferma: "Sarri a un passo dall'Atalanta"
23.05.2026 18:40 di Christian Gugliotta
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Maurizio Sarri viaggia verso Bergamo. Ormai prossimo a lasciare la Lazio, negli ultimi giorni il tecnico toscano è stato accostato con insistenza alla panchina dell'Atalanta, che al termine della stagione si separerà da Raffaele Palladino.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Dea sarebbe ora molto vicina a mettere sotto contratto Sarri. I colloqui ra le due parti sono in stato avanzato e mancano solo gli ultimi dettagli per raggiungere l'accordo definitivo.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.