PRIMAVERA | Bordoni lascia la Lazio: il messaggio social - FOTO

Tommaso Bordoni lascia la Lazio. Dopo 13 anni trascorsi nel settore giovanile biancoceleste, il capitano della Primavera ha salutato il club in cui è cresciuto, pronto a intraprendere una nuova avventura. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il difensore classe 2006 ha rivelato tutte le sue emozioni riguardo la fine di questo capitolo.

Nella descrizione si legge: "Dopo 13 anni con questa maglia è arrivato il momento di salutare casa. Per tanto tempo ho pensato a questo momento, perché il sogno di ogni ragazzo è quello di arrivare a giocare con i grandi. Non vedevo l’ora che arrivasse questo passo della mia vita e della mia carriera.

Ma vivendo davvero questi ultimi giorni ho capito che lasciare la Lazio significa soprattutto lasciare persone che per me sono diventate fratelli. Con voi ho condiviso praticamente tutta la mia vita: allenamenti, vittorie, sconfitte, viaggi, sacrifici, risate e momenti che porterò per sempre dentro di me.

Il grazie più grande va ai miei compagni. Siete stati la parte più bella di questo percorso. Abbiamo vissuto anni incredibili insieme e creato ricordi che non dimenticherò mai. È stato un onore essere il capitano di un gruppo composto prima di tutto da persone vere, ragazzi che stimo profondamente e con cui ho costruito un legame che andrà oltre il calcio.

So che, ovunque andremo, porterò sempre con me tutto quello che abbiamo condiviso dentro e fuori dal campo. Questo percorso resterà per sempre una parte fondamentale della mia vita e quando ripenserò a questi 13 anni lo farò con orgoglio, affetto e con il sorriso, perché sono stati un ricordo indelebile.

Infine voglio ringraziare tutti gli allenatori, i dirigenti e tutte le persone che lavorano ogni giorno per questa società e che mi hanno accompagnato nella mia crescita, sia come calciatore che come persona. Ognuno di voi mi ha lasciato qualcosa di speciale che porterò sempre con me, dentro e fuori dal campo".