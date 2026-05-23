Ex Lazio | Muriqi sfida Mbappé: nuovi soldi nelle casse biancocelesti?
RASSEGNA STAMPA - A quattro anni dalla sua esperienza deludente in biancoceleste, Vedat Muriqi potrebbe trasformarsi in una preziosa fonte di guadagno per la Lazio. L’attaccante del Maiorca è protagonista di una stagione straordinaria in Liga, dove con 22 reti è secondo nella classifica marcatori alle spalle di Kylian Mbappé, fermo a 24, con cui si contende il titolo di capocannoniere.
A Formello seguono soprattutto gli sviluppi di mercato. Come fa sapere il Corriere dello Sport, quando la Lazio cedette Muriqi al Maiorca nel 2022, inserì infatti una clausola che le garantisce il 45% sulla futura rivendita del giocatore. E oggi, dopo l’esplosione definitiva in Spagna, il kosovaro è tornato al centro del mercato internazionale.
Il club più interessato sembra essere il Fenerbahce, dove Muriqi aveva già giocato prima dell’arrivo in Italia, ma in Spagna qualcuno ha perfino accostato il suo nome al Barcellona. Quello che sembrava uno dei peggiori flop degli ultimi anni potrebbe così trasformarsi, a sorpresa, in un tesoretto inatteso per le casse biancocelesti.