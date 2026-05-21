Calciomercato Lazio | Greenwood lascia il Marsiglia? C'è Zaccagni...
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio può aiutare il Marsiglia. E di mezzo c'è Mason Greenwood. È un vecchio sogno di mercato mai concretizzato, Lotito l'ha cercato a lungo senza riuscire a metterlo sotto contratto. Ora l'inglese gioca appunto in Ligue 1, ma in estate potrebbe cambiare squadra: su di lui c'è la Juventus, oltre ad altre big europee.
Il Marsiglia potrebbe cederlo per fare cassa e finanziare il mercato. In caso di partenza dell'ex Manchester United, la società sarà costretta a cercare un nuovo esterno. Da mesi uno degli obiettivi è Mattia Zaccagni della Lazio: come riportato da le10sport.com in Francia, il capitano biancoceleste è in cima alla lista dei possibili sostituti. E non è escluso che alla fine possa davvero lasciare la Capitale dopo una stagione complicatissima.