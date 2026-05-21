Lazio, i convocati del Senegal per il Mondiale: la decisione su Dia

21.05.2026 13:35 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, i convocati del Senegal per il Mondiale: la decisione su Dia
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Il commisario tecnico del Senegal ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il Mondiale 2026. Nell'elenco non appare il centravanti della Lazio Boulaye Dia, che quindi non prenderà parte alla spedizione americana della sua Nazionale. Di seguito tutti i nomi.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.