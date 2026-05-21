Lazio, i convocati del Senegal per il Mondiale: la decisione su Dia
21.05.2026 13:35 di Christian Gugliotta
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Il commisario tecnico del Senegal ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il Mondiale 2026. Nell'elenco non appare il centravanti della Lazio Boulaye Dia, che quindi non prenderà parte alla spedizione americana della sua Nazionale. Di seguito tutti i nomi.
🚨🇸🇳 OFFICIAL: Senegal World Cup squad has been released.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2026
Some of the main players left out. ️
❌ Malang Sarr
❌ Boulaye Dia
❌ Habib Diallo
❌ Nampalys Mendy
❌ Cheikh Sabaly
❌ Nobel Mendy
❌ Abdou Diallo pic.twitter.com/Ewq7mJVHer
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.