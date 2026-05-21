Lazio - Pisa, scelto l’arbitro del match: la designazione
21.05.2026 12:05 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Ultimo appuntamento di campionato alle porte. In quella che sarà l’ultima gara di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste, la Lazio sarà impegnata sabato 23 maggio alle ore 20.45 nella gara casalinga contro il Pisa. Proprio in vista del match l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la gara contro i toscani.
L’arbitro sarà la signora Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Gli assistenti saranno Niedda ed Emmanuele con Di Marco quarto uomo. Al Var ci sarà Ghersini con Piccinini come Avar. Di seguito la designazione completa.
Arbitro: Ferrieri Caputi (sez. Livorno)
Assistenti: Niedda - Emmanuele
IV Uomo: Di Marco
VAR: Ghersini
AVAR: Piccinini
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.