Lazio, Di Napoli: "Napoli o Atalanta? Sarri dove lo metti sta"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2026

Il futuro di Maurizio Sarri è più incerto che mai. Il tecnico ha ancora due anni di contratto con la Lazio ma voci sempre più insistenti parlando di un ritorno a Napoli o di un possibile approdo all’Atalanta. Sul tema ecco le parole di Di Napoli ai microfoni di TMW Radio.

“Dove lo metti, sta. Se ha giocatori di qualità, può costruire un progetto. Gli è mancato qualche giocatore di qualità per attuare la sua filosofia di gioco. Lui si è creato un contesto importante a Napoli ha ereditato il Napoli di Mazzarri che era comunque cresciuto. Devi comunque costruire un progetto attorno al tecnico. Alla Juve si voleva fare un cambiamento ma non gli sono stati dati gli strumenti giusti per farlo Atalanta e Napoli hanno giocatori di qualità e credo che potremmo rivedere il vero Sarri".

"L'Atalanta ha fatto un percorso di crescita niente male. L'Atalanta ha fatto un percorso di crescita niente male, ha ambizioni comunque importanti, che non sono quelle di una big, ma il percorso è quello, con investimenti oculati. Con Gasperini sei arrivato in alto perché si è lavorato bene e con Sarri si può fare bene".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.