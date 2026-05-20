Calciomercato Lazio | Doumbia lascia l'Italia: è in chiusura con lo Sporting
20.05.2026 15:30 di Christian Gugliotta
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Issa Doumbia è a un passo dallo Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista classe 2003, protagonista della promozione in Serie A ottenuta dal Venezia, è pronto a volare in Portogallo per 20 milioni di euro, più 3 di bonus facili e altri 3 di bonus difficili. Reduce da un'ottima annata nella serie cadetta, Doumbia era stato accostato anche alla Lazio negli scorsi giorni, ma il suo salto tra i grandi avverrà all'estero.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.