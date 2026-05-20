Il Villarreal saluta Pedraza: "Grazie, questa è casa tua" - FOTO

20.05.2026 14:05 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Il Villarreal saluta Pedraza: "Grazie, questa è casa tua" - FOTO

Ora è ufficiale: Alfonso Pedraza lascerà il Villarreal a fine stagione. Ha già trovato un acocrdo con la Lazio, dove si trasferirà a parametro zero in vista dell'anno prossimo. Il club spagnolo ha annunciato l'addio del terzino sui propri canali social, ringraziandolo per il percorso fatto insieme. Di seguito il post.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.