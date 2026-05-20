Il Villarreal saluta Pedraza: "Grazie, questa è casa tua" - FOTO
20.05.2026 14:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ora è ufficiale: Alfonso Pedraza lascerà il Villarreal a fine stagione. Ha già trovato un acocrdo con la Lazio, dove si trasferirà a parametro zero in vista dell'anno prossimo. Il club spagnolo ha annunciato l'addio del terzino sui propri canali social, ringraziandolo per il percorso fatto insieme. Di seguito il post.
El Villarreal CF y Alfonso Pedraza separarán sus caminos a final de temporada.— Villarreal CF (@VillarrealCF) May 20, 2026
El canterano groguet deja la que ha sido su casa durante 15 años y en la que ha jugado más de 200 partidos con el Primer Equipo y se ha proclamado campeón de la Europa League.
Gracias, Alfonso pic.twitter.com/AmyscdRURN
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.