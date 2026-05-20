Lazio, Sarri resta la priorità del Napoli: ma ci sono due alternative...
20.05.2026 13:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Il Napoli vuole Sarri, ma si prepara piste alternative qualora il tecnico toscano decida di scegliere la strada che porta all'Atalanta. Il club parteopeo non ha intenzione di rivivere la situazione di due anni fa, quando dopo l'addio di Spalletti fu costretto ad affidare la squadra campione d'Italia a Garcia. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Damiano Er Faina, oltre alla pista che porta a Massimiliano Allegri, De Laurentiis starebbe prendendo in seria considerazione anche Vincenzo Italiano. Il tecnico originario di Karlsruhe, infatti, dovrebbe lasciare il Bologna al termine della stagione e potrebbe diventare un'opzione interessante per il Napoli.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.