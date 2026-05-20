Lazio, c'è concorrenza per Thiago Motta: ecco i club interessati
20.05.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Thiago Motta in lista. La Lazio valuta anche l'ex allenatore della Juventus per sostituire Maurizio Sarri, ormai al passo d'addio. La separazione tra le parti è ormai certa: un incontro a Formello servirà solo per mettere nero su bianco la sua partenza. Per questo la società biancoceleste ha già iniziato a guardarsi intorno cercando un nuovo tecnico. Tra i tanti nomi c'è proprio quello di Thiago Motta. Ma come riportato da Nicolò Schira, su di lui ci sarebbero anche il Lille in Francia e il Bayer Leverkusen in Germania. In passato ci aveva pensato l'Atalanta, prima però di chiudere per l'arrivo di Giuntoli come direttore sportivo. E ora i nerazzurri puntano forte proprio su Sarri, come il Napoli.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.