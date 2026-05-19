Baiano: "Sarri è un grande allenatore, l'ha dimostrato alla Lazio"

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© foto di Federico De Luca

Rispetto al futuro di Maurizio Sarri, vicino all'addio alla Lazio e conteso da Napoli e Atalanta, l'ex attaccante Francesco Baiano è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole.

"Ogni volta che cambiano allenatore a Napoli, c'è il casting, sembra che debbano fare un film. La voce è quella di Sarri, la gente sarebbe contenta vista la sua precedente esperienza. E' vero che è un grandissimo allenatore, e lo ha dimostrato anche quest'anno alla Lazio, ma sarebbe un grande errore che torna Sarri e ritorna anche quel gioco. Senza 'soldati' è dura giocare. Se prendi Sarri per fare un certo tipo di gioco, ma se poi giochi bene e non vinci mai. Ora il Napoli ha vinto due scudetti in tre anni, non puoi prendere uno che fa spettacolo ma poi vincono gli altri".