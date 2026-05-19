Lazio | Furlanetto, parla il padre: "Che emozione il derby! Da piccolo..."

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RASSEGNA STAMPA - Titolare nel derby a sorpresa. È la storia di Alessio Furlanetto, che contro la Roma ha esordito in Serie A e con la maglia della Lazio. È finito tra i pali dopo l'infortunio di Motta, diventato il primo portiere a seguito del problema fisico accusato da Provedel. Ora il classe 2002 giocherà anche all'ultima giornata di campionato contro il Pisa. Ai taccuini de Il Corriere Veneto ha parlato il padre Graziano, che ha raccontato gli inizi del figlio e non solo. Di seguito le sue parole.

“In salotto gli tiravo la pallina da tennis e lui si buttava da tutte le parti. Al primo torneo mi ero messo dietro la porta per dargli consigli, mi disse ‘lasciami fare, papà’, aveva ragione e da allora non gli ho più detto niente. È un ragazzo molto buono e che sa cosa vuole. Abbiamo saputo che avrebbe giocato il derby nella serata di sabato scorso ed era troppo tardi per scendere a Roma. Ce l'ha detto il suo procuratore. Alessio non voleva che lo sapessimo, secondo lui poi stavamo male: come se oggi, con internet, fosse possibile nascondere una cosa del genere (ride, ndr)”.