Giudice Sportivo, la decisione su Rovella: tre squalificati per la Lazio
19.05.2026 13:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Arriva un sospiro di sollievo dalla sentenza del Giudice Sportivo sulla 37° giornata di Serie A. In merito all'espulsione di Nicolò Rovella "per avere, al 25° del secondo tempo, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze" la decisione è stata di penalizzarlo con una sola giornata di squalifica, multandolo però per 10.000 euro. Stessa sanzione anche per Wesley della Roma. Confermate la sanzioni per Kenneth Taylor e Nuno Tavares e la conseguente squalifica in vista del prossimo match contro il Pisa "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.