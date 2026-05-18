Lazio, chi per il dopo Sarri? Spuntano i nomi dei possibili sostituti

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RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio il presente è grigio come non mai e il futuro è sempre più incerto. Le due sconfitte in quattro giorni incassate in finale di Coppa Italia e nel derby non hanno fatto altro che accrescere i malumori, portando allo sfogo delle scorse ore di Maurizio Sarri, la cui permanenza in biancoceleste si fa sempre più improbabile. Il tecnico non si sente più gradito dalla società e in estate potrebbe salutare, alla ricerca di una nuova avventura che gli consenta di trovare quelle ambizioni che a Formello sembrano mancare.

Chi sarà, dunque, a sostituirlo sulla panchina? In corsa non c'è solo Sergio Conceicao, nome uscito fuori negli scorsi giorni. Secondo Il Messaggero, un altro profilo è quello dell'ex ct Rino Gattuso, oppure due allenatori giovani come Pisacane, ora al Cagliari, e Palladino, che a fine stagione lascerà l'Atalanta. La decisione definitiva di Sarri dovrebbe arrivare a giugno, ma, in attesa che la separazione venga delineata, la società dovrà iniziare a guardarsi intorno per iniziare a programmare il futuro.